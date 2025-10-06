Практика судів
У Хмельницькому чоловік убив колишню під час сварки та сховав тіло в гаражі

09:11, 6 жовтня 2025
Поліція затримала 36-річного хмельничанина, якому вже оголосили підозру в умисному вбивстві та обрали запобіжний захід — тримання під вартою.
У Хмельницькому чоловік убив колишню під час сварки та сховав тіло в гаражі
У Хмельницькому поліцейські затримали 36-річного місцевого жителя, якого підозрюють у вбивстві своєї колишньої співмешканки. Про це повідомляє поліція регіону.

Наприкінці вересня до правоохоронців звернулася жінка із заявою про зникнення доньки. Поліцейські встановили, що до її смерті причетний колишній співмешканець потерпілої.

За даними слідства, того дня чоловік і жінка зустрілися в гаражі, де разом вживали алкоголь. Між ними виник конфлікт, під час якого 36-річний хмельничанин побив 35-річну жінку. Від отриманих травм вона померла на місці.

Щоб приховати злочин, чоловік сховав тіло у технічну яму, замкнув гараж і втік.

Поліцейські оперативно встановили його місце перебування та затримали.

Слідчі оголосили 36-річному хмельничанину підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі.

На період досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

