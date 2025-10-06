В Хмельницком мужчина убил бывшую во время ссоры и спрятал тело в гараже

Полиция задержала 36-летнего жителя Хмельницкого, которому уже предъявлено подозрение в умышленном убийстве и избрана мера пресечения — содержание под стражей.

В Хмельницком полицейские задержали 36-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве своей бывшей сожительницы. Об этом сообщает полиция региона.

В конце сентября в правоохранительные органы обратилась женщина с заявлением о пропаже дочери. Полицейские установили, что к её смерти причастен бывший сожитель потерпевшей.

По данным следствия, в тот день мужчина и женщина встретились в гараже, где вместе употребляли алкоголь. Между ними возник конфликт, во время которого 36-летний хмельничанин избил 35-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

Чтобы скрыть преступление, мужчина спрятал тело в техническую яму, запер гараж и скрылся.

Полицейские оперативно установили его местонахождение и задержали.

Следователи объявили 36-летнему хмельничанину подозрение по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

На период досудебного расследования суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

