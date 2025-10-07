Керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного відправили під домашній арешт через «відрядження» у Барселону та Флоренцію

Керівника апарату Київської міської державної адміністрації відсторонили від посади та відправили під цілодобовий домашній арешт.

Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід для керівника апарату Київської міської державної адміністрації, якого підозрюють у використанні підроблених документів для організації особистих закордонних поїздок під виглядом службових відряджень.

Як повідомила Київська міська прокуратура, посадовцю призначено цілодобовий домашній арешт та відсторонення від посади до 28 листопада 2025 року.

За даними слідства, він нібито скористався підробленими запрошеннями для поїздок до Барселони (2023 рік) та Флоренції (2024 рік), оформивши їх як офіційні робочі відрядження.

Його дії кваліфіковано за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 358 — підроблення офіційного документа, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

ч. 4 ст. 358 — використання завідомо підробленого документа;

ч. 1 ст. 366 — внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

У прокуратурі зазначили, що розслідування триває.

Зауважимо, що у прокуратурі не вказали імені підозрюваного, але на сайті КМДА вказано, що цю посаду обіймає Дмитро Загуменний.

