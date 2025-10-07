Практика судів
  1. В Україні

Керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного відправили під домашній арешт через «відрядження» у Барселону та Флоренцію

17:26, 7 жовтня 2025
Керівника апарату Київської міської державної адміністрації відсторонили від посади та відправили під цілодобовий домашній арешт.
Керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного відправили під домашній арешт через «відрядження» у Барселону та Флоренцію
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід для керівника апарату Київської міської державної адміністрації, якого підозрюють у використанні підроблених документів для організації особистих закордонних поїздок під виглядом службових відряджень.

Як повідомила Київська міська прокуратура, посадовцю призначено цілодобовий домашній арешт та відсторонення від посади до 28 листопада 2025 року.

За даними слідства, він нібито скористався підробленими запрошеннями для поїздок до Барселони (2023 рік) та Флоренції (2024 рік), оформивши їх як офіційні робочі відрядження.

Його дії кваліфіковано за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 358 — підроблення офіційного документа, вчинене за попередньою змовою групою осіб;
  • ч. 4 ст. 358 — використання завідомо підробленого документа;
  • ч. 1 ст. 366 — внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

У прокуратурі зазначили, що розслідування триває.

Зауважимо, що у прокуратурі не вказали імені підозрюваного, але на сайті КМДА вказано, що цю посаду обіймає Дмитро Загуменний.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

суд Київ КМДА відрядження

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З бюджету НАБУ на 2025 рік знімуть 320 млн грн, з ВАКС, БЕБ та Офісу Генпрокурора – приблизно по 50 млн – проект змін до бюджету

З 324 млрд грн видатків, які планується віднайти на потреби нацбезпеки, один мільярд буде забезпечений за рахунок скорочення бюджетів НАБУ, Мінсоцполітики, Рахункової палати, Офісу Генпрокурора, ВАКС і БЕБ.

Вища рада правосуддя звільнила суддю Сергія Должка, який ставив під сумнів повноваження ТЦК і посилався в рішеннях на «зовнішнє управління»

Суддя Сергій Должко, який ставив під сумнів повноваження ТЦК і висловлював у рішеннях думку, що є «зовнішні сили» у вигляді глобалістів, які діють не в інтересах українських громадян, звільнений з посади.

Верховна Рада схвалила законопроект про ведення кредитної історії громадян

Дані кредитних історій громадян будуть зберігати до 10 років – Верховна Рада прийняла законопроект за основу.

Справедливий виняток або можливість для уникнення покарання — чи потрібен «імунітет» українським агентам, які «працюють» на окупованій території

Законопроект, який пропонує встановити «правила гри» для агентів українських спецслужб на окупованих територіях, досі не розглянутий парламентом.

Верховна Рада схвалила законопроект про посилення заходів державного нагляду за бізнесом

У КАСУ встановлять процедуру скороченого провадження у справах за зверненням органів державного нагляду і контролю до суду щодо вжиття заходів реагування і зобов’язання суб’єктів господарювання допустити посадових осіб органів державного нагляду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва