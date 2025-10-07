Руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного отправили под домашний арест из-за «командировок» в Барселону и Флоренцию

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения для руководителя аппарата Киевской городской государственной администрации, которого подозревают в использовании поддельных документов для организации личных заграничных поездок под видом служебных командировок.
Как сообщила Киевская городская прокуратура, чиновнику назначен круглосуточный домашний арест и отстранение от должности до 28 ноября 2025 года.
По данным следствия, он якобы воспользовался поддельными приглашениями для поездок в Барселону (2023 год) и Флоренцию (2024 год), оформив их как официальные рабочие командировки.
Его действия квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
В прокуратуре отметили, что расследование продолжается.
Заметим, что в прокуратуре не указали имя подозреваемого, но на сайте КГГА указано, что этот пост занимает Дмитрий Загуменный.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.