Руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного отправили под домашний арест из-за «командировок» в Барселону и Флоренцию

Руководителя аппарата Киевской городской государственной администрации отстранили от должности и отправили под домашний арест.

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения для руководителя аппарата Киевской городской государственной администрации, которого подозревают в использовании поддельных документов для организации личных заграничных поездок под видом служебных командировок.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, чиновнику назначен круглосуточный домашний арест и отстранение от должности до 28 ноября 2025 года.

По данным следствия, он якобы воспользовался поддельными приглашениями для поездок в Барселону (2023 год) и Флоренцию (2024 год), оформив их как официальные рабочие командировки.

Его действия квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 358 — подделка официального документа, совершенная по предварительному сговору группой лиц;

ч. 4 ст. 358 — использование заведомо поддельного документа;

ч. 1 ст. 366 — внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.

В прокуратуре отметили, что расследование продолжается.

Заметим, что в прокуратуре не указали имя подозреваемого, но на сайте КГГА указано, что этот пост занимает Дмитрий Загуменный.

