«Побиття військового ЗСУ у виховних цілях» – фейк, – ЦПД РНБО

У ЦПД спростували фейк про «побиття військового ЗСУ», зазначивши, що відео з ознаками постановки поширюють російські канали.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив про фейкове відео, яке поширюють ворожі Telegram-канали. На записі невідомі особи у військовій формі нібито «карають» чоловіка, якого називають «колишнім засудженим».

Насправді відео створене російськими пропагандистами і має ознаки постановки: обличчя учасників не видно, що є типовим для подібних фейків. Крім того, голос за кадром має чіткий російський акцент, який не вдалося приховати навіть за допомогою технічних маніпуляцій.

ЦПД зазначає, що це черговий інформаційний вкид, спрямований на дискредитацію Збройних Сил України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.