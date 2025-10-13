«Избиение военного ВСУ в воспитательных целях» – фейк, – ЦПД СНБО

В ЦПД опровергли фейк об «избиении военного ВСУ», отметив, что видео с признаками постановки распространяют российские каналы.

Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил о фейковом видео, которое распространяют враждебные Telegram-каналы. На записи неизвестные лица в военной форме якобы «наказывают» мужчину, которого называют «бывшим осужденным».

На самом деле видео создано российскими пропагандистами и имеет признаки постановки: лица участников не видны, что типично для подобных фейков. Кроме того, голос за кадром имеет четкий российский акцент, который не удалось скрыть даже с помощью технических манипуляций.

ЦПД отмечает, что это очередной информационный вброс, направленный на дискредитацию Вооруженных Сил Украины.

