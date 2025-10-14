Руслана Хомчака звільнено з посади першого заступника секретаря РНБО — його замінить Євгеній Острянський

Першим заступником секретаря РНБО призначено генерал-майора Євгенія Острянського.

на фото Руслан Хомчак

Президент Володимир Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО Руслана Хомчака та призначив замість нього генерал-майора Євгена Острянського, який був заступником начальника Генштабу ЗСУ. Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави.

Секретар РНБО Рустем Умєров зазначив, що Євгеній Острянський – офіцер із понад тридцятирічним досвідом військової служби, фахівець у стратегічному плануванні та оборонному управлінні. У Раді національної безпеки та оборони України пан Острянський займатиметься військовим блоком питань: координацією всіх питань із сектором Сил безпеки і оборони для посилення нашого війська, а також координацією та підготовкою засідань Ставки Верховного Головнокомандувача.

