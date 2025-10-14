Руслан Хомчак уволен с должности первого заместителя секретаря СНБО — его заменит Евгений Острянский

Первым заместителем секретаря СНБО назначен генерал-майор Евгений Острянский.

Президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя секретаря СНБО Руслана Хомчака и назначил вместо него генерал-майора Евгения Острянского, бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Секретарь СНБО Рустем Умеров отметил, что Евгений Острянский – офицер с более чем тридцатилетним опытом военной службы, специалист в стратегическом планировании и оборонном управлении. В Совете национальной безопасности и обороны Украины Острянский будет заниматься военным блоком вопросов: координацией всех вопросов с сектором Сил безопасности и обороны для усиления нашей армии, а также координацией и подготовкой заседаний Ставки Верховного Главнокомандующего.

