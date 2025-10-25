Практика судів
Як отримати допомогу по частковому безробіттю — умови і порядок

07:18, 25 жовтня 2025
Хто має право на виплати у разі втрати частини доходу та як оформити допомогу по частковому безробіттю.
Як отримати допомогу по частковому безробіттю — умови і порядок
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Допомога по частковому безробіттю — це вид державної підтримки для застрахованих осіб серед працівників та фізичних осіб-підприємців, які втратили частину заробітної плати або доходу. Про це нагадує Державна служба зайнятості.

Таку допомогу держава надає у разі скорочення чи зупинення виробництва, зменшення обсягів робіт або послуг, а також у випадках надзвичайних ситуацій економічного чи технологічного характеру, введення надзвичайного або воєнного стану, чи встановлення карантину.

Хто може отримати допомогу

Отримати державну допомогу можуть:

  • наймані працівники, які втратили частину заробітку;
  • фізичні особи-підприємці, які втратили частину доходу.

Головна умова — за останні шість місяців до настання часткового безробіття має бути сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, і особа повинна бути застрахованою.

Умови надання допомоги

У роботодавця має бути зупинення або скорочення виробництва, що охоплює не менше 20% працівників.

Скорочення робочого часу працівників або ФОП становить 30% і більше на місяць.

Відсутність заборгованості із зарплати, податків та страхових внесків.

Сплата єдиного соціального внеску за кожного застрахованого працівника або ФОП протягом останніх 6 місяців.

Розмір і порядок отримання допомоги

Максимальний розмір допомоги не перевищує 50% мінімальної заробітної плати.

Заяву можна подати:

  • в електронному кабінеті роботодавця на сайті Державної служби зайнятості, підписавши її цифровим підписом;
  • або особисто у центрі зайнятості за місцем діяльності.

Центр зайнятості розглядає заявку до 5 робочих днів, а рішення повідомляє заявнику протягом трьох днів.

Тривалість виплат

Допомога по частковому безробіттю виплачується до 180 календарних днів протягом трьох років.

трудові відносини

