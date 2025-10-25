Як отримати допомогу по частковому безробіттю — умови і порядок

Допомога по частковому безробіттю — це вид державної підтримки для застрахованих осіб серед працівників та фізичних осіб-підприємців, які втратили частину заробітної плати або доходу. Про це нагадує Державна служба зайнятості.
Таку допомогу держава надає у разі скорочення чи зупинення виробництва, зменшення обсягів робіт або послуг, а також у випадках надзвичайних ситуацій економічного чи технологічного характеру, введення надзвичайного або воєнного стану, чи встановлення карантину.
Хто може отримати допомогу
Отримати державну допомогу можуть:
Головна умова — за останні шість місяців до настання часткового безробіття має бути сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, і особа повинна бути застрахованою.
Умови надання допомоги
У роботодавця має бути зупинення або скорочення виробництва, що охоплює не менше 20% працівників.
Скорочення робочого часу працівників або ФОП становить 30% і більше на місяць.
Відсутність заборгованості із зарплати, податків та страхових внесків.
Сплата єдиного соціального внеску за кожного застрахованого працівника або ФОП протягом останніх 6 місяців.
Розмір і порядок отримання допомоги
Максимальний розмір допомоги не перевищує 50% мінімальної заробітної плати.
Заяву можна подати:
Центр зайнятості розглядає заявку до 5 робочих днів, а рішення повідомляє заявнику протягом трьох днів.
Тривалість виплат
Допомога по частковому безробіттю виплачується до 180 календарних днів протягом трьох років.
