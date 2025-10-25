Как получить помощь по частичной безработице — условия и порядок

Помощь по частичной безработице — это вид государственной поддержки для застрахованных лиц среди работников и физических лиц-предпринимателей, которые потеряли часть заработной платы или дохода. Об этом напоминает Государственная служба занятости.
Такую помощь государство предоставляет в случае сокращения или остановки производства, уменьшения объемов работ или услуг, а также в случаях чрезвычайных ситуаций экономического или технологического характера, введения чрезвычайного или военного положения, либо установления карантина.
Кто может получить помощь
Получить государственную помощь могут:
Главное условие — за последние шесть месяцев до наступления частичной безработицы должен быть уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, и лицо должно быть застрахованным.
Условия предоставления помощи
У работодателя должна быть остановка или сокращение производства, которое охватывает не менее 20% работников.
Сокращение рабочего времени работников или ФЛП составляет 30% и более в месяц.
Отсутствие задолженности по зарплате, налогам и страховым взносам.
Уплата единого социального взноса за каждого застрахованного работника или ФЛП в течение последних 6 месяцев.
Размер и порядок получения помощи
Максимальный размер помощи не превышает 50% минимальной заработной платы.
Заявление можно подать:
Центр занятости рассматривает заявку до 5 рабочих дней, а решение сообщает заявителю в течение трех дней.
Продолжительность выплат
Помощь по частичной безработице выплачивается до 180 календарных дней в течение трех лет.
