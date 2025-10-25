Практика судов
Как получить помощь по частичной безработице — условия и порядок

07:18, 25 октября 2025
Кто имеет право на выплаты в случае потери части дохода и как оформить помощь по частичной безработице.
Иллюстративное фото из открытых источников
Помощь по частичной безработице — это вид государственной поддержки для застрахованных лиц среди работников и физических лиц-предпринимателей, которые потеряли часть заработной платы или дохода. Об этом напоминает Государственная служба занятости.

Такую помощь государство предоставляет в случае сокращения или остановки производства, уменьшения объемов работ или услуг, а также в случаях чрезвычайных ситуаций экономического или технологического характера, введения чрезвычайного или военного положения, либо установления карантина.

Кто может получить помощь

Получить государственную помощь могут:

  • наемные работники, которые потеряли часть заработка;
  • физические лица-предприниматели, которые потеряли часть дохода.

Главное условие — за последние шесть месяцев до наступления частичной безработицы должен быть уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, и лицо должно быть застрахованным.

Условия предоставления помощи

У работодателя должна быть остановка или сокращение производства, которое охватывает не менее 20% работников.

Сокращение рабочего времени работников или ФЛП составляет 30% и более в месяц.

Отсутствие задолженности по зарплате, налогам и страховым взносам.

Уплата единого социального взноса за каждого застрахованного работника или ФЛП в течение последних 6 месяцев.

Размер и порядок получения помощи

Максимальный размер помощи не превышает 50% минимальной заработной платы.

Заявление можно подать:

  • в электронном кабинете работодателя на сайте Государственной службы занятости, подписав его цифровой подписью;
  • либо лично в центре занятости по месту деятельности.

Центр занятости рассматривает заявку до 5 рабочих дней, а решение сообщает заявителю в течение трех дней.

Продолжительность выплат

Помощь по частичной безработице выплачивается до 180 календарных дней в течение трех лет.

трудовые отношения

