Україна завжди буде далекобійною – навіть після війни, – Зеленський

20:01, 27 жовтня 2025
Україна розширює географію далекобійних ударів по Росії – рішення Ставки.
Україна завжди буде далекобійною – навіть після війни, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, на якому основна увага приділялася далекобійним санкціям проти Росії та результатам відповідей на російські атаки. Про це він повідомив, зазначивши, що до обговорення долучилися виробники зброї для далекобійних ударів.

«Це правильний формат Ставки – коли разом і виробники, і всі, хто відповідає за ефективне застосування наших дронів та ракет і за фінансування, і дипломати. Найбільш ефективним виробникам даємо трирічні контракти. Збільшуємо такий підхід – довгих контрактів, – щоб і для виробників було більше впевненості, і для армії», – заявив Зеленський.

Він наголосив, що перевірятиме темпи укладання контрактів на кожній Ставці, і це завдання має бути виконано. «За будь-якого сценарію Україна завжди має бути – і буде! – достатньо далекобійною. Зараз, у час війни, та не менше після війни – як частина гарантій безпеки для майбутнього, для наших дітей», – додав Президент.

За його словами, далекобійність є ключовим елементом незалежності та миру. «Санкції світу і наша влучність працюють фактично в координації, щоб у цієї війни було завершення, справедливе для України», – зазначив він, підкресливши, що всі завдання щодо далекобійних ударів до кінця року, включно з розширенням їхньої географії, мають бути повністю реалізовані.

Зеленський подякував підрозділам Сил оборони та безпеки за влучність, а також виробникам, які виконують завдання. «Фінансування забезпечуємо», – запевнив він.

