Украина всегда будет дальнобойной – даже после войны, – Зеленский

Украина расширяет географию дальнобойных ударов по России – решение Ставки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором основное внимание уделялось дальнобойным санкциям против России и результатам ответов на российские атаки. Об этом он сообщил, отметив, что к обсуждению присоединились производители оружия для дальнобойных ударов.

«Это правильный формат Ставки – когда вместе и производители, и все, кто отвечает за эффективное применение наших дронов и ракет, и за финансирование, и дипломаты. Наиболее эффективным производителям даем трехлетние контракты. Увеличиваем такой подход – длинных контрактов, – чтобы и для производителей было больше уверенности, и для армии», – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что будет проверять темпы заключения контрактов на каждой Ставке, и эта задача должна быть выполнена. «При любом сценарии Украина всегда должна быть – и будет! – достаточно дальнобойной. Сейчас, во время войны, и не менее после войны – как часть гарантий безопасности для будущего, для наших детей», – добавил Президент.

По его словам, дальнобойность является ключевым элементом независимости и мира. «Санкции мира и наша меткость работают фактически в координации, чтобы у этой войны было завершение, справедливое для Украины», – отметил он, подчеркнув, что все задачи по дальнобойным ударам до конца года, включая расширение их географии, должны быть полностью реализованы.

Зеленский поблагодарил подразделения Сил обороны и безопасности за меткость, а также производителей, которые выполняют задачи. «Финансирование обеспечиваем», – заверил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.