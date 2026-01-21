  1. В Україні

Самовільне залишення служби: депутати, Генштаб і ДБР обговорюють можливі рішення

14:27, 21 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Верховній Раді аналізують причини СЗЧ та шляхи їх подолання.
Самовільне залишення служби: депутати, Генштаб і ДБР обговорюють можливі рішення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Підкомітет з питань розвитку людського капіталу Комітету національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради провів засідання, присвячене проблемі самовільного залишення військових частин і місць служби (СЗЧ). Захід пройшов за участі народних депутатів, керівництва Міністерства оборони, Генерального штабу ЗСУ, представників командувань родів і видів військ, Національної гвардії, ДБР та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Під час засідання учасники детально проаналізували причини та умови, які призводять до випадків СЗЧ, а також обговорили можливі механізми добровільного повернення військовослужбовців до виконання службових обов’язків.

Окрему увагу приділили необхідності комплексного вдосконалення законодавства. Зокрема, йшлося про оптимізацію відповідальності за залишення частин залежно від строків та обставин, розширення інструментів командирів для оперативного реагування на порушення військової дисципліни, а також запровадження правових підстав для звільнення від відповідальності осіб, які добровільно повернулися до служби.

У ході наради також обговорили, як це впливає на боєздатність підрозділів.

Раніше ми писали, що Верховна Рада працює над законопроєктом, спрямованим на подолання проблеми самовільного залишення частин (СЗЧ) серед військовослужбовців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України депутат армія війна ДБР СЗЧ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні готуються запровадити спеціалізовані спортивні класи для школярів

Законопроєкти передбачають розширення державної підтримки освіти та створення спеціалізованих спортивних класів.

Нові повноваження селищних ТЦК: законопроєкт удосконалює систему військового обліку під час мобілізації

Законопроєкт має розширити повноваження щодо мобілізаційної підготовки та діяльності селищних ТЦК.

Індивідуальні трудові спори в проєкті Трудового кодексу: що саме змінюється

Проєкт Трудового кодексу системно описує підстави, порядок і строки врегулювання трудових конфліктів між працівником і роботодавцем.

Спроба оскарження провалилася: Хмельницький апеляційний суд визнав законним заочний вирок депутату РФ

Апеляційна інстанція підтвердила вирок російському депутату за посягання на територіальну цілісність України.

ВРП звернулася до Генпрокурора через загрозу незалежності суддів

За повідомленнями суддів про втручання у їх судів Вища рада правосуддя звернулася до правоохоронних органів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]