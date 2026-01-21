Самовільне залишення служби: депутати, Генштаб і ДБР обговорюють можливі рішення

У Верховній Раді аналізують причини СЗЧ та шляхи їх подолання.

Підкомітет з питань розвитку людського капіталу Комітету національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради провів засідання, присвячене проблемі самовільного залишення військових частин і місць служби (СЗЧ). Захід пройшов за участі народних депутатів, керівництва Міністерства оборони, Генерального штабу ЗСУ, представників командувань родів і видів військ, Національної гвардії, ДБР та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

Під час засідання учасники детально проаналізували причини та умови, які призводять до випадків СЗЧ, а також обговорили можливі механізми добровільного повернення військовослужбовців до виконання службових обов’язків.

Окрему увагу приділили необхідності комплексного вдосконалення законодавства. Зокрема, йшлося про оптимізацію відповідальності за залишення частин залежно від строків та обставин, розширення інструментів командирів для оперативного реагування на порушення військової дисципліни, а також запровадження правових підстав для звільнення від відповідальності осіб, які добровільно повернулися до служби.

У ході наради також обговорили, як це впливає на боєздатність підрозділів.

Раніше ми писали, що Верховна Рада працює над законопроєктом, спрямованим на подолання проблеми самовільного залишення частин (СЗЧ) серед військовослужбовців.

