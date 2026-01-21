  1. В Украине

Самовольное оставление службы: депутаты, Генштаб и ГБР обсуждают возможные решения

14:27, 21 января 2026
В Верховной Раде анализируют причины СЗЧ и пути их преодоления.
Подкомитет по вопросам развития человеческого капитала Комитета национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады провел заседание, посвященное проблеме самовольного оставления воинских частей и мест службы (СЗЧ). Мероприятие прошло с участием народных депутатов, руководства Министерства обороны, Генерального штаба ВСУ, представителей командований родов и видов войск, Национальной гвардии, ГБР и специализированной прокуратуры в сфере обороны.

Во время заседания участники подробно проанализировали причины и условия, которые приводят к случаям СЗЧ, а также обсудили возможные механизмы добровольного возвращения военнослужащих к выполнению служебных обязанностей.

Отдельное внимание уделили необходимости комплексного совершенствования законодательства. В частности, речь шла об оптимизации ответственности за оставление частей в зависимости от сроков и обстоятельств, расширении инструментов командиров для оперативного реагирования на нарушения воинской дисциплины, а также внедрении правовых оснований для освобождения от ответственности лиц, которые добровольно вернулись к службе.

В ходе совещания также обсудили, как это влияет на боеспособность подразделений.

Ранее мы писали, что Верховная Рада работает над законопроектом, направленным на преодоление проблемы самовольного оставления частей (СЗЧ) среди военнослужащих.

Верховная Рада Украины депутат армия война ГБР СЗЧ

