Самовольное оставление службы: депутаты, Генштаб и ГБР обсуждают возможные решения

В Верховной Раде анализируют причины СЗЧ и пути их преодоления.

Подкомитет по вопросам развития человеческого капитала Комитета национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады провел заседание, посвященное проблеме самовольного оставления воинских частей и мест службы (СЗЧ). Мероприятие прошло с участием народных депутатов, руководства Министерства обороны, Генерального штаба ВСУ, представителей командований родов и видов войск, Национальной гвардии, ГБР и специализированной прокуратуры в сфере обороны.

Во время заседания участники подробно проанализировали причины и условия, которые приводят к случаям СЗЧ, а также обсудили возможные механизмы добровольного возвращения военнослужащих к выполнению служебных обязанностей.

Отдельное внимание уделили необходимости комплексного совершенствования законодательства. В частности, речь шла об оптимизации ответственности за оставление частей в зависимости от сроков и обстоятельств, расширении инструментов командиров для оперативного реагирования на нарушения воинской дисциплины, а также внедрении правовых оснований для освобождения от ответственности лиц, которые добровольно вернулись к службе.

В ходе совещания также обсудили, как это влияет на боеспособность подразделений.

Ранее мы писали, что Верховная Рада работает над законопроектом, направленным на преодоление проблемы самовольного оставления частей (СЗЧ) среди военнослужащих.

