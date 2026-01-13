  1. Видео
Возвращение в армию без криминала – в Раде готовят законопроект по СЗЧ

22:05, 13 января 2026
Документ объединит уголовную ответственность и мотивационные механизмы для возвращения военных.
Верховная Рада работает над законопроектом, направленным на преодоление проблемы самовольного оставления частей (СЗЧ) среди военнослужащих. Об этом рассказал народный депутат Егор Чернев в интервью Новини.LIVE.

По его словам, законопроект предусматривает изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также вводит механизмы мотивации возвращения в армию. В частности, предусмотрен испытательный срок: если военный возвращается в часть и в течение трех месяцев добросовестно выполняет свои обязанности, с него снимается уголовная ответственность.

«Мы работаем сейчас над новым законопроектом по СЗЧ, который, с одной стороны, будет вносить изменения и в Уголовный кодекс, и в Уголовно-процессуальный кодекс. А с другой стороны, изменения по мотивации возвращения в армию этих людей — там будет определенный испытательный срок. Если ты возвращаешься и в течение трех месяцев добросовестно выполняешь свои обязанности на своем месте, в своей части, с тебя снимается уголовная ответственность», — пояснил Чернев.

Нардеп также подчеркнул, что повторное или системное СЗЧ будет наказываться без альтернатив. «Если уже третий раз он в СЗЧ, уголовная ответственность никуда не исчезнет», — добавил он.

Законопроект направлен на то, чтобы совместить ответственность за нарушение с возможностью возвращения к службе и восстановления дисциплины в воинских частях.

Верховная Рада Украины законопроект криминал уголовная ответственность СЗЧ

