Возвращение в армию без криминала – в Раде готовят законопроект по СЗЧ

Документ объединит уголовную ответственность и мотивационные механизмы для возвращения военных.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада работает над законопроектом, направленным на преодоление проблемы самовольного оставления частей (СЗЧ) среди военнослужащих. Об этом рассказал народный депутат Егор Чернев в интервью Новини.LIVE.

По его словам, законопроект предусматривает изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также вводит механизмы мотивации возвращения в армию. В частности, предусмотрен испытательный срок: если военный возвращается в часть и в течение трех месяцев добросовестно выполняет свои обязанности, с него снимается уголовная ответственность.

«Мы работаем сейчас над новым законопроектом по СЗЧ, который, с одной стороны, будет вносить изменения и в Уголовный кодекс, и в Уголовно-процессуальный кодекс. А с другой стороны, изменения по мотивации возвращения в армию этих людей — там будет определенный испытательный срок. Если ты возвращаешься и в течение трех месяцев добросовестно выполняешь свои обязанности на своем месте, в своей части, с тебя снимается уголовная ответственность», — пояснил Чернев.

Нардеп также подчеркнул, что повторное или системное СЗЧ будет наказываться без альтернатив. «Если уже третий раз он в СЗЧ, уголовная ответственность никуда не исчезнет», — добавил он.

Законопроект направлен на то, чтобы совместить ответственность за нарушение с возможностью возвращения к службе и восстановления дисциплины в воинских частях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.