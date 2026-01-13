Повернення до війська без криміналу – у Раді готують законопроєкт щодо СЗЧ

Документ поєднає кримінальну відповідальність і мотиваційні механізми для повернення військових.

Верховна Рада працює над законопроєктом, спрямованим на подолання проблеми самовільного залишення частин (СЗЧ) серед військовослужбовців. Про це розповів народний депутат Єгор Чернєв в інтерв’ю Новини.LIVE.

За його словами, законопроєкт передбачає зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів, а також впроваджує механізми мотивації повернення до війська. Зокрема, передбачено випробувальний термін: якщо військовий повертається до частини і протягом трьох місяців сумлінно виконує свої обов’язки, з нього знімається кримінальна відповідальність.

«Ми працюємо зараз над новим законопроектом по СЗЧ, який, з одного боку, вноситиме зміни і до Кримінального кодексу, і до Кримінально-процесуального кодексу. А з іншого боку, зміни щодо мотивації повернення до війська цих людей — там буде певний випробувальний термін. Якщо ти повертаєшся і протягом трьох місяців сумлінно виконуєш свої обов’язки на своєму місці, у своїй частині, з тебе знімається кримінальна відповідальність», — пояснив Чернєв.

Нардеп також підкреслив, що повторне або системне СЗЧ каратиметься без альтернатив. «Якщо вже третій раз він у СЗЧ, кримінальна відповідальність нікуди не зникне», — додав він.

Законопроєкт має на меті поєднати відповідальність за порушення з можливістю повернення до служби та відновлення дисципліни у військових частинах.

