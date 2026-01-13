  1. Відео
  Законодавство

Повернення до війська без криміналу – у Раді готують законопроєкт щодо СЗЧ

22:05, 13 січня 2026
Документ поєднає кримінальну відповідальність і мотиваційні механізми для повернення військових.
Повернення до війська без криміналу – у Раді готують законопроєкт щодо СЗЧ
Верховна Рада працює над законопроєктом, спрямованим на подолання проблеми самовільного залишення частин (СЗЧ) серед військовослужбовців. Про це розповів народний депутат Єгор Чернєв в інтерв’ю Новини.LIVE.

За його словами, законопроєкт передбачає зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів, а також впроваджує механізми мотивації повернення до війська. Зокрема, передбачено випробувальний термін: якщо військовий повертається до частини і протягом трьох місяців сумлінно виконує свої обов’язки, з нього знімається кримінальна відповідальність.

«Ми працюємо зараз над новим законопроектом по СЗЧ, який, з одного боку, вноситиме зміни і до Кримінального кодексу, і до Кримінально-процесуального кодексу. А з іншого боку, зміни щодо мотивації повернення до війська цих людей — там буде певний випробувальний термін. Якщо ти повертаєшся і протягом трьох місяців сумлінно виконуєш свої обов’язки на своєму місці, у своїй частині, з тебе знімається кримінальна відповідальність», — пояснив Чернєв.

Нардеп також підкреслив, що повторне або системне СЗЧ каратиметься без альтернатив. «Якщо вже третій раз він у СЗЧ, кримінальна відповідальність нікуди не зникне», — додав він.

Законопроєкт має на меті поєднати відповідальність за порушення з можливістю повернення до служби та відновлення дисципліни у військових частинах.

Верховна Рада України законопроект кримінал кримінальна відповідальність СЗЧ

Мінімалка понад 12 тисяч і зростання прожиткового мінімуму: що пропонують у Верховній Раді на 2026 рік

Понад 126 млрд грн. знадобиться на реалізацію двох законопроєктів.

Нові правила гри у сфері житла, скасування Житлового кодексу та Закону про приватизацію житла: що насправді прийняла Верховна Рада

Документом пропонується запровадити облік усього житлового фонду України в Єдиній інформаційно-аналітичній житловій системі — це стосується як державного, так комунального і приватного секторів, а також безхазяйного чи відумерлого майна.

Штраф передчасний: суд у Тячеві зупинив притягнення матері неповнолітнього до відповідальності

Суд нагадав поліції, що тілесні ушкодження вимагають не формального протоколу, а повноцінної оцінки ДТП.

В Україні планують запровадити реєстр рахунків та фінмоніторинг за стандартами ЄС

В Україні готують законодавчі зміни, спрямовані на приєднання до Єдиної зони платежів у євро SEPA, які передбачають оновлення правил фінансового моніторингу.

Критерій середньої винагороди для гіг-спеціалістів хочуть уточнити: що змінює новий законопроєкт про Дія Сіті

В Україні хочуть спростити умови для IT-компаній і стартапів, щоб вони залучали більше інвестицій та залишалися працювати всередині країни.

