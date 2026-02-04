Ілон Маск став першою людиною зі статками понад $850 млрд

За даними Forbes, угода SpaceX з xAI збільшила статки підприємця до рекордних 852 млрд доларів.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Засновник SpaceX Ілон Маск став першою у світі людиною, чиї статки перевищили 800 млрд доларів. Таку оцінку наводить Forbes, зазначаючи, що після придбання компанією SpaceX xAI його статки зросли на 84 млрд доларів і досягли 852 млрд доларів.

До угоди Маск володів приблизно 42% акцій SpaceX вартістю 336 млрд доларів і близько 49% акцій xAI вартістю 122 млрд доларів. Після злиття він отримав 43% акцій об’єднаної компанії, які оцінюють у 542 млрд доларів, що зробило SpaceX його найбільшим активом.

Окрім цього, Маск володіє близько 12% акцій Tesla вартістю 178 млрд доларів та опціонами на ще 124 млрд доларів. До цих підрахунків не включено компенсаційний пакет Tesla, який може принести Маску до 1 трлн доларів протягом наступних десяти років за умови досягнення компанією визначених фінансових показників.

За даними Forbes, за останні чотири місяці Маск подолав кілька фінансових рубежів: у жовтні 2025 року його статки перевищили 500 млрд доларів, у грудні – 600 млрд і 700 млрд доларів.

Нині статки Маска на 578 млрд доларів перевищують статки другої найзаможнішої людини світу – співзасновника Google Ларрі Пейджа, які оцінюють у 281 млрд доларів.

Нагадаємо, Ілон Маск готує масштабне злиття SpaceX та xAI.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Франції провели обшуки в офісах соцмережі X у справі про можливе втручання в політику.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.