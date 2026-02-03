Ілон Маск готує масштабне злиття SpaceX та xAI

Компанії Ілона Маска інформували інвесторів про плани об’єднання.

Керівники космічної компанії SpaceX та стартапу у сфері штучного інтелекту xAI можуть оголосити про угоду щодо «злиття» вже до 8 лютого. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

За даними видання, керівництво SpaceX та xAI вже поінформувало інвесторів про плани об’єднання компаній. Оголошення про угоду може відбутися цього тижня.

У Bloomberg зазначають, що ідея злиття пов’язана, зокрема, з намірами Ілона Маска запускати центри обробки даних у космосі.

Однією з причин можливого об’єднання також називають фінансові потреби xAI. За інформацією джерел, компанія витрачає близько одного мільярда доларів на місяць, що спонукає Маска розмивати корпоративні межі своїх бізнесів та об’єднувати капітал.

Очікується, що головна операційна директорка SpaceX Гвінн Шотвелл може допомагати Ілону Маску в управлінні компанією, створеною в результаті «злиття».

Крім того, у Bloomberg повідомили, що SpaceX також розглядає можливість об’єднання з Tesla Inc. Обидві компанії, як і xAI, належать Ілону Маску.

