  1. У світі

Ілон Маск готує масштабне злиття SpaceX та xAI

10:00, 3 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Компанії Ілона Маска інформували інвесторів про плани об’єднання.
Ілон Маск готує масштабне злиття SpaceX та xAI
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Керівники космічної компанії SpaceX та стартапу у сфері штучного інтелекту xAI можуть оголосити про угоду щодо «злиття» вже до 8 лютого. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

За даними видання, керівництво SpaceX та xAI вже поінформувало інвесторів про плани об’єднання компаній. Оголошення про угоду може відбутися цього тижня.

У Bloomberg зазначають, що ідея злиття пов’язана, зокрема, з намірами Ілона Маска запускати центри обробки даних у космосі.

Однією з причин можливого об’єднання також називають фінансові потреби xAI. За інформацією джерел, компанія витрачає близько одного мільярда доларів на місяць, що спонукає Маска розмивати корпоративні межі своїх бізнесів та об’єднувати капітал.

Очікується, що головна операційна директорка SpaceX Гвінн Шотвелл може допомагати Ілону Маску в управлінні компанією, створеною в результаті «злиття».

Крім того, у Bloomberg повідомили, що SpaceX також розглядає можливість об’єднання з Tesla Inc. Обидві компанії, як і xAI, належать Ілону Маску.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Ілон Маск технології

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
10 років без права керування: суд у Львові прирівняв відмову водія від огляду до стану сп’яніння

Суд встановив сувору відповідальність за повторне порушення та ігнорування вимог поліції.

Без прив’язки до кількості: Кабмін спростив механізм надання статусу критично важливого підприємствам ОПК

Рішення про критичність підприємств оборонно-промислового комплексу більше не міститимуть кількість персоналу, що підлягає бронюванню: Постанова Кабміну.

Україна наближається до європейських стандартів енергетики: законопроєкт готують до другого читання

Документ передбачає цифровізацію процедур будівництва стратегічних енергетичних об’єктів через Єдину державну електронну систему та спрощення отримання дозволів і погоджень органів влади.

Як отримати компенсацію за спричинені війною збитки: нові правила для бізнесу у 2026

Страхування бізнесу від воєнних ризиків: хто зможе отримати компенсацію.

Рада розгляне зміни щодо правничої допомоги потерпілим від злочинів з мотивів ненависті

В Україні пропонують посилити правовий захист жертв злочинів на ґрунті ненависті, надавши їм право на безоплатну вторинну правничу допомогу незалежно від соціального статусу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]