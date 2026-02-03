Илон Маск готовит масштабное слияние SpaceX и xAI

Компании Илона Маска проинформировали инвесторов о планах объединения.

Руководители космической компании SpaceX и стартапа в сфере искусственного интеллекта xAI могут объявить о сделке по «слиянию» уже до 8 февраля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, руководство SpaceX и xAI уже проинформировало инвесторов о планах объединения компаний. Объявление о сделке может состояться на этой неделе.

В Bloomberg отмечают, что идея слияния связана, в частности, с намерениями Илона Маска запускать центры обработки данных в космосе.

Одной из причин возможного объединения также называют финансовые потребности xAI. По информации источников, компания тратит около одного миллиарда долларов в месяц, что побуждает Маска размывать корпоративные границы своих бизнесов и объединять капитал.

Ожидается, что главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл может помогать Илону Маску в управлении компанией, созданной в результате «слияния».

Кроме того, в Bloomberg сообщили, что SpaceX также рассматривает возможность объединения с Tesla Inc. Обе компании, как и xAI, принадлежат Илону Маску.

