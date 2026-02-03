У Франції провели обшуки в офісах соцмережі X у справі про можливе втручання в політику

Слідство перевіряє, чи могли алгоритми X використовуватися для впливу на політичні процеси у Франції.

Французькі органи з протидії кіберзлочинності провели обшуки в офісах соцмережі X у Парижі в межах розслідування можливого втручання платформи у внутрішню політику Франції. Про це повідомила паризька прокуратура.

Операція відбулася у вівторок за участі Європолу і є частиною кримінального провадження, відкритого у січні 2025 року. Слідство перевіряє, чи могли алгоритми X використовуватися для впливу на політичні процеси у Франції.

Прокуратура також повідомила, що надіслала запрошення на добровільне інтерв’ю власнику платформи Ілону Маску та колишній генеральній директорці X Лінді Яккаріно. Інтерв’ю заплановані на квітень 2026 року в Парижі. Запрошення адресовані їм як фактичним та юридичним керівникам платформи на момент подій. Яккаріно залишила посаду CEO X у липні минулого року після двох років керівництва компанією.

Розслідування було ініційоване після двох скарг, поданих у січні 2025 року, а згодом розширене. Додаткові повідомлення стосувалися критики чат-бота Grok зі штучним інтелектом — зокрема через поширення матеріалів із запереченням Голокосту та сексуальних дипфейків.

Як пише видання Euractiv, одну зі скарг подав депутат від партії президента Емманюеля Макрона Ерік Боторель. Він заявив про «зменшення різноманітності голосів та позицій» на платформі, а також про «особисте втручання Маска» в управління X після її придбання. Паризька прокуратура тоді зазначила, що перевіряє можливу упередженість алгоритмів, які могли «спотворити роботу системи автоматизованої обробки даних».

Водночас директор X у Франції Лоран Буанек у січні 2025 року відкинув звинувачення, наголосивши, що платформа має «суворі, чіткі та публічні правила», спрямовані на протидію мові ворожнечі та дезінформації.

