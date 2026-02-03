  1. У світі

У Франції провели обшуки в офісах соцмережі X у справі про можливе втручання в політику

14:30, 3 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Слідство перевіряє, чи могли алгоритми X використовуватися для впливу на політичні процеси у Франції.
У Франції провели обшуки в офісах соцмережі X у справі про можливе втручання в політику
Фото: AFP
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Французькі органи з протидії кіберзлочинності провели обшуки в офісах соцмережі X у Парижі в межах розслідування можливого втручання платформи у внутрішню політику Франції. Про це повідомила паризька прокуратура.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Операція відбулася у вівторок за участі Європолу і є частиною кримінального провадження, відкритого у січні 2025 року. Слідство перевіряє, чи могли алгоритми X використовуватися для впливу на політичні процеси у Франції.

Прокуратура також повідомила, що надіслала запрошення на добровільне інтерв’ю власнику платформи Ілону Маску та колишній генеральній директорці X Лінді Яккаріно. Інтерв’ю заплановані на квітень 2026 року в Парижі. Запрошення адресовані їм як фактичним та юридичним керівникам платформи на момент подій. Яккаріно залишила посаду CEO X у липні минулого року після двох років керівництва компанією.

Розслідування було ініційоване після двох скарг, поданих у січні 2025 року, а згодом розширене. Додаткові повідомлення стосувалися критики чат-бота Grok зі штучним інтелектом — зокрема через поширення матеріалів із запереченням Голокосту та сексуальних дипфейків.

Як пише видання Euractiv, одну зі скарг подав депутат від партії президента Емманюеля Макрона Ерік Боторель. Він заявив про «зменшення різноманітності голосів та позицій» на платформі, а також про «особисте втручання Маска» в управління X після її придбання. Паризька прокуратура тоді зазначила, що перевіряє можливу упередженість алгоритмів, які могли «спотворити роботу системи автоматизованої обробки даних».

Водночас директор X у Франції Лоран Буанек у січні 2025 року відкинув звинувачення, наголосивши, що платформа має «суворі, чіткі та публічні правила», спрямовані на протидію мові ворожнечі та дезінформації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Франція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд поставив під сумнів доведеність умислу у справі про носіння кастета

Суд касаційної інстанції визнав необґрунтованим вирок щодо носіння кастета, придбаного як сувенір, і направив справу на новий розгляд.

Польський державний банк офіційно зайде в Україну: Рада знову розглядає ратифікацію угоди

Польський Bank Gospodarstwa Krajowego може офіційно отримати право на діяльність в Україні.

Апгрейд судової практики: нові правила для власників укриттів, ухилянтів та чиновників

Верховний Суд ініціював перегляд ключових правових позицій, що стосуються відповідальності чиновників, права на релігійну відмову від мобілізації та можливості володіння захисними спорудами.

10 років без права керування: суд у Львові прирівняв відмову водія від огляду до стану сп’яніння

Суд встановив сувору відповідальність за повторне порушення та ігнорування вимог поліції.

Без прив’язки до кількості: Кабмін спростив механізм надання статусу критично важливого підприємствам ОПК

Рішення про критичність підприємств оборонно-промислового комплексу більше не міститимуть кількість персоналу, що підлягає бронюванню: Постанова Кабміну.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]