Во Франции прошли обыски в офисах соцсети X по делу о возможном вмешательстве в политику

Следствие проверяет, могли ли алгоритмы X использоваться для влияния на политические процессы во Франции.

Фото: AFP

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Французские органы по борьбе с киберпреступностью провели обыски в офисах соцсети X в Париже в рамках расследования возможного вмешательства платформы во внутреннюю политику Франции. Об этом сообщила парижская прокуратура.

Операция состоялась во вторник при участии Европола и является частью уголовного производства, открытого в январе 2025 года. Следствие проверяет, могли ли алгоритмы X использоваться для влияния на политические процессы во Франции.

Прокуратура также сообщила, что направила приглашения на добровольное интервью владельцу платформы Илону Маску и бывшему генеральному директору X Линде Яккарино. Интервью запланированы на апрель 2026 года в Париже. Приглашения адресованы им как фактическим и юридическим руководителям платформы на момент событий. Яккарино покинула должность CEO X в июле прошлого года после двух лет руководства компанией.

Расследование было инициировано после двух жалоб, поданных в январе 2025 года, а затем расширено. Дополнительные сообщения касались критики чат-бота Grok с искусственным интеллектом — в частности из-за распространения материалов с отрицанием Холокоста и сексуальных дипфейков.

Как пишет издание Euractiv, одну из жалоб подал депутат от партии президента Эмманюэля Макрона Эрик Боторель. Он заявил о «сокращении разнообразия голосов и позиций» на платформе, а также о «личном вмешательстве Маска» в управление X после ее приобретения. Парижская прокуратура тогда отметила, что проверяет возможную предвзятость алгоритмов, которые могли «исказить работу системы автоматизированной обработки данных».

В то же время директор X во Франции Лоран Буанек в январе 2025 года отверг обвинения, подчеркнув, что платформа имеет «строгие, четкие и публичные правила», направленные на противодействие языку вражды и дезинформации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.