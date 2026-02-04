  1. В Украине

Илон Маск стал первым человеком с состоянием более $850 млрд

19:19, 4 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По данным Forbes, сделка SpaceX с xAI увеличила состояние предпринимателя до рекордных 852 млрд долларов.
Илон Маск стал первым человеком с состоянием более $850 млрд
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Основатель SpaceX Илон Маск стал первым в мире человеком, чье состояние превысило 800 млрд долларов. Такую оценку приводит Forbes, отмечая, что после приобретения компанией SpaceX xAI его состояние выросло на 84 млрд долларов и достигло 852 млрд долларов.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

До сделки Маск владел примерно 42% акций SpaceX стоимостью 336 млрд долларов и около 49% акций xAI стоимостью 122 млрд долларов. После слияния он получил 43% акций объединенной компании, которые оценивают в 542 млрд долларов, что сделало SpaceX его крупнейшим активом.

Кроме того, Маск владеет около 12% акций Tesla стоимостью 178 млрд долларов и опционами еще на 124 млрд долларов. В эти подсчеты не включен компенсационный пакет Tesla, который может принести Маску до 1 трлн долларов в течение следующих десяти лет при условии достижения компанией определенных финансовых показателей.

По данным Forbes, за последние четыре месяца Маск преодолел несколько финансовых рубежей: в октябре 2025 года его состояние превысило 500 млрд долларов, в декабре – 600 млрд и 700 млрд долларов.

Сейчас состояние Маска на 578 млрд долларов превышает состояние второго самого богатого человека мира – соучредителя Google Ларри Пейджа, которое оценивается в 281 млрд долларов.

Напомним, Илон Маск готовит масштабное слияние SpaceX и xAI.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», во Франции провели обыски в офисах соцсети X по делу о возможном вмешательстве в политику.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги бизнес Илон Маск технологии

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине могут разрешить брак с 14 лет: какие изменения готовят в Гражданском кодексе

Проект нового Гражданского кодекса предлагает снижение брачного возраста до 14 лет в исключительных случаях.

Финмониторинг без бюрократии: Нотариальная палата разъяснила, от каких обязанностей освобождены нотариусы

Должен ли нотариус назначать ответственным за финмониторинг и проходить специализированное обучение каждые три года

Права на изобретения больше не «серая зона»: новый закон изменил подход к распределению авторских прав

С 1 февраля в Украине действуют новые правила для всех, кто создает интеллектуальные продукты на работе или во время военной службы.

Пол года неопределенности: как сохранить жизнеспособность бизнеса после смерти одного из участников

Наследование корпоративных прав 2026: новые позиции Верховного Суда и институт управляющего наследством.

Служебное жильё больше не будет передаваться в собственность: кому оставят право на приватизацию

Закон предусматривает новые механизмы поддержки строительства, приобретения и аренды жилья, а также расширение программы «єОселя».

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]