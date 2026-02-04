Илон Маск стал первым человеком с состоянием более $850 млрд

По данным Forbes, сделка SpaceX с xAI увеличила состояние предпринимателя до рекордных 852 млрд долларов.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Основатель SpaceX Илон Маск стал первым в мире человеком, чье состояние превысило 800 млрд долларов. Такую оценку приводит Forbes, отмечая, что после приобретения компанией SpaceX xAI его состояние выросло на 84 млрд долларов и достигло 852 млрд долларов.

До сделки Маск владел примерно 42% акций SpaceX стоимостью 336 млрд долларов и около 49% акций xAI стоимостью 122 млрд долларов. После слияния он получил 43% акций объединенной компании, которые оценивают в 542 млрд долларов, что сделало SpaceX его крупнейшим активом.

Кроме того, Маск владеет около 12% акций Tesla стоимостью 178 млрд долларов и опционами еще на 124 млрд долларов. В эти подсчеты не включен компенсационный пакет Tesla, который может принести Маску до 1 трлн долларов в течение следующих десяти лет при условии достижения компанией определенных финансовых показателей.

По данным Forbes, за последние четыре месяца Маск преодолел несколько финансовых рубежей: в октябре 2025 года его состояние превысило 500 млрд долларов, в декабре – 600 млрд и 700 млрд долларов.

Сейчас состояние Маска на 578 млрд долларов превышает состояние второго самого богатого человека мира – соучредителя Google Ларри Пейджа, которое оценивается в 281 млрд долларов.

Напомним, Илон Маск готовит масштабное слияние SpaceX и xAI.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», во Франции провели обыски в офисах соцсети X по делу о возможном вмешательстве в политику.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.