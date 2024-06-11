Ученые обучают искусственный интеллект понимать язык собак

Новый ШИ-инструмент позволил отличить игривый лай от агрессивного, а также определить возраст, пол и породу собаки.

Ученые из Мичиганского университета разрабатывают инструменты искусственного интеллекта, которые помогут интерпретировать лай собак и распознавать не замечающие люди нюансы. Об этом идет речь на сайте университета.

Исследователи использовали модель ИИ, которая изначально была обучена на речи людей и хорошо понимает «на слух» несколько языков. Ее дополнительно учили на небольшой базе данных с записями вокализаций собак.

Так, команда взяла набор данных с вокализацией собак, записанных от 74 собак разной породы, возраста и пола в разных контекстах. С помощью этих записей модифицировали модель машинного обучения под названием Wav2Vec2, первоначально обученную на записях человеческого языка.

С помощью этой модели исследователи смогли создать представление об акустических данных, собранных от собак, и интерпретировать эти представления. Программное обеспечение могло определить, игривый этот лай собаки или агрессивный. Также модель определяла породу, пол и возраст собаки.

Авторы исследования указывают, что Wav2Vec2 не только успешно выполнила четыре классификационных задачи, но и превзошла другие модели, обученные специально на данных о лаете собак, с точностью до 70%.

Ученые утверждают, что это был первый случай, когда методы, оптимизированные для человеческого языка, были использованы для декодирования общения животных.

Они убеждены, что это исследование может пригодиться биологам и специалистам по поведению животных и иметь важные последствия для благосостояния любимцев, поскольку люди будут лучше понимать их эмоциональные и физические потребности и реагировать на них.

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