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Россияне разгоняют ИПСО о вознаграждении от «военной полиции» за уклонистов

23:48, 10 июня 2024
Граждан призывали не звонить по номерам этих сообщений и не переходить по ссылкам от неизвестных источников.
Россияне разгоняют ИПСО о вознаграждении от «военной полиции» за уклонистов
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По сети распространяется информация, что якобы «военная полиция» предлагает украинским гражданам вознаграждение за сотрудничество в выявлении уклонистов. Эти сообщения поступают от имени якобы Национальной полиции Украины.

Но эта информация не соответствует действительности. В МВД отмечают, что Национальная полиция Украины никаких подобных уведомлений не делала. Кроме того, в Украине нет «военной полиции».

«Такие сообщения являются элементом российской информационно-психологической операции (ИПСО) и направлены на дестабилизацию ситуации в стране и создание напряженности среди граждан.

Призываем не звонить по номерам, указанным в этих сообщениях, и не переходить по ссылкам от неизвестных источников. При этом для придания веса своим ИПСО враг может использовать реальные номера телефонов органов государственной власти», - предупреждают граждан.

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