Россияне разгоняют ИПСО о вознаграждении от «военной полиции» за уклонистов

Граждан призывали не звонить по номерам этих сообщений и не переходить по ссылкам от неизвестных источников.

По сети распространяется информация, что якобы «военная полиция» предлагает украинским гражданам вознаграждение за сотрудничество в выявлении уклонистов. Эти сообщения поступают от имени якобы Национальной полиции Украины.

Но эта информация не соответствует действительности. В МВД отмечают, что Национальная полиция Украины никаких подобных уведомлений не делала. Кроме того, в Украине нет «военной полиции».

«Такие сообщения являются элементом российской информационно-психологической операции (ИПСО) и направлены на дестабилизацию ситуации в стране и создание напряженности среди граждан.

Призываем не звонить по номерам, указанным в этих сообщениях, и не переходить по ссылкам от неизвестных источников. При этом для придания веса своим ИПСО враг может использовать реальные номера телефонов органов государственной власти», - предупреждают граждан.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.