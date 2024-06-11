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Имеет ли право работник получить денежную компенсацию за неиспользованные отпуска: ответ Гоструда

00:00, 11 июня 2024
Часть ежегодного отпуска может быть заменена денежной компенсацией.
Имеет ли право работник получить денежную компенсацию за неиспользованные отпуска: ответ Гоструда
Фото из открытых источников
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Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда рассказало, вправе ли работник получить денежную компенсацию за неиспользованные отпуска.

Специалисты разъяснили требования статьи 24 Закона Украины «Об отпусках», согласно которым, в случае увольнения работника ему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска, а также дополнительного отпуска работникам, имеющим детей или совершеннолетнему ребенку с инвалидностью. младенчества подгруппы А I группы.

Если же работник увольняться не собирается, по его желанию часть ежегодного отпуска может быть заменена денежной компенсацией, но при этом продолжительность использованных ежегодных и дополнительных отпусков не должна быть меньше 24 календарных дней за каждый отработанный год.

Ранее мы писали, является ли базой начисления единого взноса компенсация, начисленная работодателем работнику за неиспользованные ежегодные отпуска (основной и дополнительный).

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