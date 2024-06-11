Досудебное расследование свелось только к хаотическим обыскам, изъятию имущества и денежных средств – Верховный Суд оставил в силе приговор прокурору

Согласно заключению служебного расследования вместо принятия соответствующих мер по привлечению виновных лиц к уголовной ответственности, сбору надлежащих и допустимых доказательств, досудебное расследование свелось только к хаотическим обыскам, изъятию имущества и денежных средств.

Если должностное лицо прокуратуры осуществляет расследование уголовного производства с целью обогащения за счет материальных ценностей, полученных в ходе такого расследования, это свидетельствует о наличии в его действиях именно корыстного мотива как признака уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 191 УК, а не признаков служебной халатности, определенных ст. 367 УК. Неисполнение долга, требования о возврате имущества свидетельствует об окончании присвоения. Об этом в своем постановлении от 18 апреля 2024 г. отметила коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по делу №758/6794/18.

Обстоятельства дела

Старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины, который в дальнейшем занимал должность заместителя начальника департаментов – начальника управления Генеральной прокуратуры Украины признан виновным в том, что он при проведении расследований уголовных правонарушений при проведении обыска отыскал и изъял, помимо прочего имущества, денежные средства в размере 9025 долларов США, 54 878 грн и 137 782 грн, внес их в протокол следственного действия, однако денежные средства не учел и в уполномоченное банковское учреждение для хранения не передал, а присвоил путем злоупотребления служебным положением.

Таким же способом он в дальнейшем завладел денежными средствами в сумме 8600 грн, видеорегистратором с накопителем на жестких магнитных дисках, стоимостью 1392,50 грн.

Затем он, злоупотребив служебным положением, растратил имущество, изъятое по результатам проведения следственных действий в уголовном производстве по незаконному занятию игорным бизнесом, стоимостью 813 887,44 грн.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

ВАКС приговором приговорил работника Генеральной прокуратуры Украины по ч. 3 ст. 191; ч. 4 ст. 191; ч. 5 ст. 191 УК. Апелляционная палата ВАКС изменила приговор и на основании п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК уголовное производство по части осуждения по ч. 3 ст. 191 УК (по эпизоду завладения им накопителем на жестких магнитных дисках) отменила, а уголовное производство по этой части закрыла в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказывания виновности лица в суде и исчерпыванием возможностей их получить.

Также суд апелляционной инстанции смягчил назначенное лицу наказание и уменьшил размер взысканных процессуальных расходов.

АП ВАКС окончательно определила наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с лишением права занимать должности в судах, правоохранительных органах, адвокатуре сроком на 3 года и с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

В кассационных жалобах сторона защиты утверждала о незаконности осуждения работника прокуратуры по ст. 191 УК.

Позиция Кассационного уголовного суда

КУС ВС оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций. Кассационный уголовный суд отметил, что суды предыдущих инстанций проверили и признали безосновательными доводы стороны защиты об отсутствии в действиях работника Генеральной прокуратуры Украины корыстного мотива.

КУС указал, что осужденному инкриминировалось присвоение путем злоупотребления служебным положением – такой способ совершения преступления заключается в невыполнении деяния, которое может и должно исполнить лицо по своему служебному положению. Поэтому неисполнение долга, требования о возвращении уже свидетельствуют об окончании присвоения.

Корыстный мотив является признаком субъективной, а не объективной стороны состава преступления. Как установлено судебной практикой, действующий УПК не содержит запрета на установление элементов состава преступления на основании совокупности косвенных (относительно этого элемента доказывания) доказательств, хотя и непосредственно не указывающих на соответствующее обстоятельство или элемент состава преступления, но подтверждающих его вне разумного сомнения на основе логического анализа их совокупности и взаимосвязи

То, что изъятые в ходе обысков средства осужденный придержал с целью их обращения в свою пользу, подтверждено тем, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Генеральной прокуратуры Украины вопреки задачам, предусмотренным ст. 2 УПК.

Так, согласно заключению служебного расследования вместо принятия соответствующих мер по привлечению виновных лиц к уголовной ответственности, сбору надлежащих и допустимых доказательств, досудебное расследование свелось только к хаотическим обыскам, изъятию имущества и денежных средств.

Свидетель, будучи старшим группы прокуроров, после передачи производства в прокуратуру г. Киева также подтвердил, что материалы производства не имели никакой судебной перспективы (во время досудебного расследования лица были допрошены формально; не было установлено, кто был причастен к преступной деятельности; отсутствовали вещественные доказательства, которые можно было бы направить на экспертизу).

Обогащение за счет материальных ценностей, полученных в ходе расследования производства, подтверждается другими эпизодами преступной деятельности, в частности продажей ранее изъятого игорного оборудования. Вышеприведенное свидетельствует о наличии в действиях обвиняемого именно корыстного мотива, а не признаков служебной халатности.

Автор: Наталья Мамченко

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