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Более 19 тысяч долларов за организацию незаконной переправки в Молдову: подозревают жителя Тернопольщины

23:30, 10 июня 2024
Покинуть территорию Украины мужчинам не удалось, их разоблачили пограничники в 100 метрах линии разграничения госграницы.
Более 19 тысяч долларов за организацию незаконной переправки в Молдову: подозревают жителя Тернопольщины
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В Тернопольской области подозревают мужчину, который за 19 тысяч долларов организовал незаконную переправку военнообязанных в Молдову. Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.

«При процессуальном руководстве прокуроров Днестровской окружной прокуратуры жителю Тернопольской области поставлено в известность о подозрении по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 800 тысяч гривен залога.

По данным следствия, за более чем 19 тысяч долларов подозреваемый организовал незаконную переправку двух мужчин призывного возраста в Молдову.

«Зная, как объехать блокпосты, он лично перевез военнообязанных на территорию Днестровского района, предоставил им необходимую консультацию по дальнейшему пересечению украинско-молдавской границы», — говорится в сообщении.

Однако покинуть территорию Украины мужчинам не удалось, их разоблачили пограничники в 100 метрах линии разграничения госграницы.

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