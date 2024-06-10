Трудовые отношения с работником, призванным на военную службу, могут быть прекращены по желанию работника или по соглашению сторон (на основании заявления работника).

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Центрально-Западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, существуют ли законные основания для увольнения работника с работы в период службы по призыву во время мобилизации.

Да. Частью третьей статьи 119 Кодекса законов о труде Украины с изменениями предусмотрено, что за работниками, призванными на военную службу по призыву во время мобилизации, во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения сохраняются место работы и должность.

Вместе с тем трудовые отношения с работником, призванным на военную службу, могут быть прекращены по желанию работника или по соглашению сторон (на основании заявления работника).

Раньше мы писали, можно ли уволить с работы женщину, имеющую ребенка с инвалидностью, во время войны.

Также известно, можно ли уволить работника, отказавшегося работать в связи с изменением существенных условий труда в период военного положения.

А еще сообщалось, можно ли уволить работника, трудовой договор с которым приостановлен.

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