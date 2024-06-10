Трудові відносини з працівником, призваним на військову службу, можуть бути припинені за бажанням працівника або за угодою сторін (на підставі заяви працівника).

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Центрально-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці розʼяснило, чи існують законні підстави для звільнення працівника з роботи у період служби за призовом під час мобілізації.

Так. Частиною третьою статті 119 Кодексу законів про працю України зі змінами передбачено, що за працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи і посада.

Разом з тим, трудові відносини з працівником, призваним на військову службу, можуть бути припинені за бажанням працівника або за угодою сторін (на підставі заяви працівника).

Раніше ми писали, чи можна звільнити з роботи жінку, яка має дитину з інвалідністю, під час війни.

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