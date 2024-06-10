Україна та Словаччина спростили відкриття міжнародних автобусних маршрутів

Спрощення дозволить перевізникам швидше відкривати нові маршрути та зменшить бюрократичні перепони.

Україна та Словаччина досягли домовленості, яка спрощує відкриття нових автобусних маршрутів між країнами. Тепер українські транспортні компанії зможуть самостійно організовувати міжнародні маршрути без необхідності пошуку партнерів за кордоном. Про це повідомили у Міністерство відновлення України.

Згідно з новими домовленостями, заяви на відкриття маршрутів будуть розглядатися протягом 30 днів, що значно прискорить процес їх запуску. Це рішення було ухвалене на засіданні Змішаної комісії Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та Міністерства транспорту Словаччини.

«Спрощуємо процедури відкриття міжнародних автобусних маршрутів зі Словаччиною. Тепер українським перевізникам більше не потрібно мати паритетного партнера з іншої країни. Рішення ухвалили на засіданні Змішаної комісії Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та Міністерства транспорту Словаччини», – йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.