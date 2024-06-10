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Кабмін передав від Офісу Генпрокурора до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 12,6 млн грн

17:14, 10 червня 2024
Йдеться перерозподіл видатків споживання у сумі 12,6 млн грн, з яких 10 млн грн складає оплата праці.
Кабмін передав від Офісу Генпрокурора до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 12,6 млн грн
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Кабмін розпорядженням від 7 червня 2024 р. №520-р перерозподілив видатки державного бюджету, передбачені Офісу Генерального прокурора на 2024 рік

А саме, йдеться перерозподіл видатків споживання у сумі 12,6 млн грн (з них оплата праці — 10,1 млн грн) шляхом зменшення їх обсягу за програмою 0901010 «Здійснення прокурорської діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації працівників органів прокуратури» і збільшення їх обсягу за програмою 0901030 «Забезпечення функцій Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою».

Зміни пов’язані із тим, що, як раніше писала «Судово-юридична газета», 8 грудня 2023 року Верховна Рада ухвалила в цілому закон щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), який передбачає відокремлення САП від Офісу Генерального прокурора (законопроект 10060). 

Закон у його фінальній редакції встановлює, що посадові оклади прокурорів САП, які, у тому числі, перебувають на адміністративних посадах, установлюються пропорційно до посадового окладу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з такими коефіцієнтами:

1) керівник САП – 2 посадові оклади прокурора САП (тобто, 218 016 грн).

2) перший заступник, заступник керівника САП – 1,4 посадового окладу прокурора САП (тобто, 152 611,2);

3) керівник управління, заступник керівника управління САП – 1,3 посадового окладу прокурора САП (тобто, 141 710,4 грн);

4) керівник відділу САП – 1,25 посадового окладу прокурора САП (136 260 грн);

5) заступник керівника відділу САП – 1,17 посадового окладу прокурора САП (127 539,36 грн);

6) прокурор центрального апарату САП – 1,1 посадового окладу прокурора САП (119 908,8 грн).

Автор: Наталя Мамченко 

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