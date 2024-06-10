Кабмин передал от Офиса Генпрокурора в Специализированную антикоррупционную прокуратуру 12,6 млн грн

Речь идет о перераспределении расходов потребления в сумме 12,6 млн грн, из которых 10 млн грн составляет оплата труда.

Кабмин распоряжением от 7 июня 2024 г. №520-р перераспределил расходы государственного бюджета, предусмотренные Офисом Генерального прокурора на 2024 год

А именно, речь идет о перераспределении расходов потребления в сумме 12,6 млн грн (из них оплата труда — 10,1 млн грн) путем уменьшения их объема по программе 0901010 «Проведение прокурорской деятельности, подготовка и повышение квалификации работников органов прокуратуры» и увеличение их объема по программе 0901030 «Обеспечение функций Специализированной антикоррупционной прокуратурой».

Изменения связаны с тем, что, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 8 декабря 2023 г. Верховная Рада приняла в целом закон об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), предусматривающий отделение САП от Офиса Генерального прокурора (законопроект 1006).

Закон в его финальной редакции устанавливает, что должностные оклады прокуроров САП, которые, в том числе, находятся на административных должностях, устанавливаются пропорционально должностному окладу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры со следующими коэффициентами:

1) руководитель САП – 2 должностных оклада прокурора САП (т.е. 218 016 грн).

2) первый заместитель, заместитель руководителя САП – 1,4 должностного оклада прокурора САП (т.е. 152 611,2);

3) руководитель управления, заместитель руководителя управления САП – 1,3 должностного оклада прокурора САП (т.е. 141 710,4 грн);

4) руководитель отдела САП – 1,25 должностного оклада прокурора САП (136 260 грн);

5) заместитель руководителя отдела САП – 1,17 должностного оклада прокурора САП (127 539,36 грн);

6) прокурор центрального аппарата САП – 1,1 должностного оклада прокурора САП (119 908,8 грн).

Автор: Наталья Мамченко

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