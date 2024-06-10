Пассажиры должны распечатать билеты – в Укрзализныце сделали важное объявление

Есть рейсы, на которые пассажиры УЗ должны иметь распечатанный билет.

Источник фото: УЗ

Украинцы уже привыкли иметь необходимые документы у себя в смартфоне и электронные железнодорожные билеты – это очень удобно, ведь их не нужно ни распечатывать, ни обменивать в кассе для путешествий внутренними рейсами. Но есть рейсы, на которые пассажиры УЗ должны иметь распечатанный билет.

Речь идет о международных рейсах в Австрию и Венгрию.

«Международное железнодорожное движение в эти страны осуществляется в партнерстве с венгерскими и австрийскими железнодорожниками. У них свои правила: билет должен быть распечатан», – отмечают в УЗ.

У перевозчика объясняют, что украинские вагоны RIC (прямой поезд №749 Киев – Вена) или венгерский поезд (№146 Чоп – Вена) совершают транзитное движение. При курсировании представители железнодорожных компаний могут проверять проездные документы, делать на них соответствующие отметки, фиксировать данные по статистике и отчетности.

«Стоимость распределяется между железными дорогами стран пропорционально количеству километров, которое проехали пассажиры по территории той или иной страны, поэтому проверка билетов является составной частью взаимного контроля», - добавляют в УЗ.

Следовательно, всем пассажирам, которые приобрели билет в приложении УЗ в Венгрию или Австрию, будут направлять уведомления pop-up о необходимости распечатать только что приобретенный билет.

Сам бланк билета также содержит маркированную информацию о необходимости распечатки электронного билета.

«Если пассажир по каким-либо причинам не выполнил это требование, то могут возникнуть неприятные ситуации. В частности, железнодорожники соседних стран могут потребовать оплаты за транзитное движение», – предупредили в УЗ.

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