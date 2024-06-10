Цены на продукты в Украине выросли: что подорожало больше всего

Средние цены на продукты питания в мае 2024 года по сравнению с апрелем выросли на 0,9%.

Стало известно, на какие продукты выросли цены за последний месяц. Соответствующие данные приводит Государственная служба статистики.

Так, средние цены на продукты питания в Украине в мае 2024 года по сравнению с апрелем выросли на 0,9%. Однако за последний год продукты подешевели на 0,5%.

По данным Госстата, за последний месяц среди продуктов больше всего подорожали фрукты – на 10,4%, овощи – на 1,3%, рыба и продукты из рыбы – на 0,9%, хлеб – на 0,8%, хлеб и хлебопродукты – на 0,7%, сахар – на 0,6%, макаронные изделия – на 0,5%, мясо и мясопродукты – на 0,4%, масло – на 0,4%, сыр какой сыр – на 0,2%.

Цены на растительное масло не изменились.

В то же время яйца подешевели на 14,3%, молоко – на 1,5%, безалкогольные напитки – на 0,1%.

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