Ціни на продукти в Україні зросли: що подорожчало найбільше

Середні ціни на продукти харчування у травні 2024 року, порівняно з квітнем, зросли на 0,9%.

Стало відомо, на які продукти зросли ціни за останній місяць. Відповідні дані наводить Державна служба статистики.

Так, середні ціни на продукти харчування в Україні у травні 2024 року, порівняно з квітнем, зросли на 0,9%. Проте, за останній рік продукти подешевшали на 0,5%.

За даними Держстату, за останній місяць серед продуктів найбільше подорожчали фрукти – на 10,4%, овочі – на 1,3%, риба та продукти з риби – на 0,9%, хліб – на 0,8%, хліб та хлібопродукти – на 0,7%, цукор – на 0,6%, макаронні вироби – на 0,5%, м'ясо та м'ясопродукти – на 0,4%, олія – на 0,4%, сир та м'який сир – на 0,2%.

Ціни на олію не змінилися.

Водночас яйця подешевшали на 14,3%, молоко – на 1,5%, безалкогольні напої – на 0,1%.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.