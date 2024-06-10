У Києві вперше з початку повномасштабного вторгнення рф пройде Ukrainian Fashion Week

Останні чотири сезони дизайнери та Ukrainian Fashion Week представляли Україну світові на подіумах партнерів.

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Восени Ukrainian Fashion Week повертається до Києва після чотирьох International Seasons, які відбулися на подіумах міжнародних партнерів за кордоном.

Як пише «Forbes Ukraine», 55-й сезон UFW пройде з 1 по 4 вересня в українській столиці.

Останні чотири сезони українські дизайнери та Ukrainian Fashion Week представляли Україну світові на подіумах партнерів у Лондоні, Копенгагені, Лос-Анджелесі, Лісабоні, Берліні та інших містах.

Український тиждень моди був заснований у 1997 році і став першим прет-а-порте тижнем у Східній Європі.

Ukrainian Fashion Week проводять двічі на рік.

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