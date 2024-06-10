У Києві вперше з початку повномасштабного вторгнення рф пройде Ukrainian Fashion Week

Восени Ukrainian Fashion Week повертається до Києва після чотирьох International Seasons, які відбулися на подіумах міжнародних партнерів за кордоном.
Як пише «Forbes Ukraine», 55-й сезон UFW пройде з 1 по 4 вересня в українській столиці.
Останні чотири сезони українські дизайнери та Ukrainian Fashion Week представляли Україну світові на подіумах партнерів у Лондоні, Копенгагені, Лос-Анджелесі, Лісабоні, Берліні та інших містах.
Український тиждень моди був заснований у 1997 році і став першим прет-а-порте тижнем у Східній Європі.
Ukrainian Fashion Week проводять двічі на рік.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.