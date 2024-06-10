Volvo відкликає понад 70 тисяч своїх нових електромобілів через проблему з програмним забезпеченням

Проблема стосується помилки в роботі центрального екрану автомобіля, яка призводить до переходу спідометра в тестовий режим під час запуску двигуна.

Шведська компанія Volvo Car відкликає близько 72 тисяч свої електромобілів через проблему з програмним забезпеченням. Про це повідомляє Bloomberg.

Під відкликання підпадає нова флагманська модель – повністю електричний електромобіль EX30.

Стверджується, що після новини про помилку в роботі центрального екрану автомобіля, яка призводить до переходу спідометра в тестовий режим під час запуску двигуна, акції автовиробника впали на 3,5% на початку торгів у Стокгольмі.

Однак, згідно із заявою, зробленою Volvo, для усунення помилки необхідно оновити програмне забезпечення.

За словами представника компанії, відкликання не стосується жодної іншої моделі Volvo.

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