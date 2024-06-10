Як обміняти посвідчення водія, видане на 2 роки – інструкція

Нове посвідчення видається уже терміном на 30 років.

Водії, які не порушували правила дорожнього руху більш, як двічі, мають право обміняти перше посвідчення водія без іспитів.

Де це зробити:

оффлайн у Сервісних Центрах МВС;

онлайн у Кабінеті водія;

онлайн у Дії.

Замовити можна або пластикове посвідчення, або лише електронне посвідчення водія без друку на пластиковому бланку.

Нове посвідчення видається уже терміном на 30 років.

Для обміну посвідчення водія у сервісному центрі МВС необхідно спочатку взяти талон для отримання послуги через функціонал е-запису або в терміналі сервісного центру МВС. При собі мати такі документи:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання;

копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків;

посвідчення водія, що підлягає обміну;

медична довідка (на час дії воєнного стану не обов’язкова).

При обміні посвідчення водія онлайн у Кабінеті водія або у застосунку Дії є можливість замовити доставку документа у відділення Укрпошти чи кур’єром на будь-яку зручну адресу або ж забрати у сервісному центрі МВС. Посвідчення водія може забрати лише власник.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, як обміняти чи відновити посвідчення водія онлайн: інструкція.

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