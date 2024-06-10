Как обменять удостоверение водителя, выданное на 2 года – инструкция

Водители, которые не нарушали правила дорожного движения более двух раз, имеют право обменять первое удостоверение водителя без экзаменов.
Где это сделать:
Заказать можно либо пластиковое удостоверение, либо только электронное удостоверение водителя без печати на пластиковом бланке.
Новое удостоверение выдается уже на 30 лет.
Для обмена удостоверения водителя в сервисном центре МВД необходимо сначала взять талон для получения услуги через функционал е-записи или в терминале сервисного центра МВД. При себе иметь следующие документы:
При обмене удостоверения водителя онлайн в Кабинете водителя или в приложении Дія есть возможность заказать доставку документа в отделение Укрпочты или курьером на любой удобный адрес или же забрать в сервисном центре МВД. Удостоверение водителя может забрать только владелец.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, как обменять или восстановить водительское удостоверение онлайн: инструкция.
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