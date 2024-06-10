Практика судов
  1. В Украине

Как обменять удостоверение водителя, выданное на 2 года – инструкция

20:44, 10 июня 2024
Новое удостоверение выдается уже на 30 лет.
Как обменять удостоверение водителя, выданное на 2 года – инструкция
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Водители, которые не нарушали правила дорожного движения более двух раз, имеют право обменять первое удостоверение водителя без экзаменов.

Где это сделать:

  • оффлайн в сервисных центрах МВД;
  • онлайн в Кабинете водителя;
  • онлайн в Дії.

Заказать можно либо пластиковое удостоверение, либо только электронное удостоверение водителя без печати на пластиковом бланке.

Новое удостоверение выдается уже на 30 лет.

Для обмена удостоверения водителя в сервисном центре МВД необходимо сначала взять талон для получения услуги через функционал е-записи или в терминале сервисного центра МВД. При себе иметь следующие документы:

  • паспорт с отметкой о регистрации места жительства;
  • копия регистрационного номера учетной карты налогоплательщика;
  • удостоверение водителя, подлежащее обмену;
  • медицинская справка (на время действия военного положения не обязательна).

При обмене удостоверения водителя онлайн в Кабинете водителя или в приложении Дія есть возможность заказать доставку документа в отделение Укрпочты или курьером на любой удобный адрес или же забрать в сервисном центре МВД. Удостоверение водителя может забрать только владелец.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, как обменять или восстановить водительское удостоверение онлайн: инструкция.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин отнес белорусский язык к списку языков коренных народов Украины, которым грозит исчезновение

Правительство утвердило Список языков национальных меньшинств (общин) и коренных народов Украины, которым грозит исчезновение.

Кабмин передал от Офиса Генпрокурора в Специализированную антикоррупционную прокуратуру 12,6 млн грн

Речь идет о перераспределении расходов потребления в сумме 12,6 млн грн, из которых 10 млн грн составляет оплата труда.

Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Конференции по восстановлению

Президент Украины подписал распоряжение о составе делегации Украины для участия в Конференции по восстановлению, которая состоится в Берлине.

Мы не учли нюанс относительно предприятий, которые подпадают под критерии бронирования, но еще не успели забронировать своих работников – Федор Вениславский

Предприятие будет представлять список забронированных работников через «Дию», где он верифицируется с Пенсионным фондом, и после верификации в Реестре «Оберег» фиксируется, что эти граждане забронированы и никаких повесток они не будут получать – Вениславский.

Анастасия Радина предлагает внести изменения в закон об АРМА по управлению арестованными объектами искусства

Предлагается ввести механизм оценки арестованных объектов искусства, переданных в управление АРМА путем проведения государственной экспертизы на предмет определения их культурной ценности.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Пуль
    Олена Пуль
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Ярослава Балан
    Ярослава Балан
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Інна Батрак
    Інна Батрак
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Юлія Калашник
    Юлія Калашник
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ольга Кононова
    Ольга Кононова
    суддя Господарського суду Харківської області