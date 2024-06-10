Как обменять удостоверение водителя, выданное на 2 года – инструкция

Новое удостоверение выдается уже на 30 лет.

Водители, которые не нарушали правила дорожного движения более двух раз, имеют право обменять первое удостоверение водителя без экзаменов.

Где это сделать:

оффлайн в сервисных центрах МВД;

онлайн в Кабинете водителя;

онлайн в Дії.

Заказать можно либо пластиковое удостоверение, либо только электронное удостоверение водителя без печати на пластиковом бланке.

Новое удостоверение выдается уже на 30 лет.

Для обмена удостоверения водителя в сервисном центре МВД необходимо сначала взять талон для получения услуги через функционал е-записи или в терминале сервисного центра МВД. При себе иметь следующие документы:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства;

копия регистрационного номера учетной карты налогоплательщика;

удостоверение водителя, подлежащее обмену;

медицинская справка (на время действия военного положения не обязательна).

При обмене удостоверения водителя онлайн в Кабинете водителя или в приложении Дія есть возможность заказать доставку документа в отделение Укрпочты или курьером на любой удобный адрес или же забрать в сервисном центре МВД. Удостоверение водителя может забрать только владелец.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, как обменять или восстановить водительское удостоверение онлайн: инструкция.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.