Как обменять или восстановить водительское удостоверение онлайн: инструкция

Главный сервисный центр МВД напомнил гражданам, как обменять или восстановить водительское удостоверение онлайн. Новое водительское удостоверение на современном бланке можно получить, не посещая сервисные центры МВД.
зайти в Кабинет водителя;
выбрать в меню «Электронные услуги» и выбрать раздел «Восстановление и обмен удостоверения», нажать кнопку «Заказать»;
выбрать причину обмена или восстановления водительского удостоверения (утрата, повреждение, окончание срока действия документа или изменение персональных данных);
выберите тип удостоверения (пластиковое или е-удостоверение);
проверить персональные данные;
поставить подпись, которая будет отображаться на водительском удостоверении;
добавить скан копии документа, подтверждающего изменение персональных данных;
выбрать способ получения (в сервисном центре МВД или в отделении Укрпочты или курьером);
поставить цифровую подпись;
оплатить услугу;
следить за статусом заявки в разделе «Мои услуги».
Ориентировочная стоимость пластикового водительского удостоверения без учета банковских услуг — 572 гривны, е-удостоверение — 230 гривен. Логистические услуги оплачиваются отдельно.
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