Как обменять или восстановить водительское удостоверение онлайн: инструкция

Украинцы могут обменять или восстановить водительское удостоверение через «Кабинет водителя».

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Главный сервисный центр МВД напомнил гражданам, как обменять или восстановить водительское удостоверение онлайн. Новое водительское удостоверение на современном бланке можно получить, не посещая сервисные центры МВД.

Как обменять или восстановить водительское удостоверение через Кабинет водителя:

зайти в Кабинет водителя;

выбрать в меню «Электронные услуги» и выбрать раздел «Восстановление и обмен удостоверения», нажать кнопку «Заказать»;

выбрать причину обмена или восстановления водительского удостоверения (утрата, повреждение, окончание срока действия документа или изменение персональных данных);

выберите тип удостоверения (пластиковое или е-удостоверение);

проверить персональные данные;

поставить подпись, которая будет отображаться на водительском удостоверении;

добавить скан копии документа, подтверждающего изменение персональных данных;

выбрать способ получения (в сервисном центре МВД или в отделении Укрпочты или курьером);

поставить цифровую подпись;

оплатить услугу;

следить за статусом заявки в разделе «Мои услуги».

Ориентировочная стоимость пластикового водительского удостоверения без учета банковских услуг — 572 гривны, е-удостоверение — 230 гривен. Логистические услуги оплачиваются отдельно.

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