Як обміняти чи відновити посвідчення водія онлайн: інструкція

Головний сервісний центр МВС нагадав громадянам, як обміняти чи відновити посвідчення водія онлайн. Новеньке посвідчення водія на сучасному бланку можна отримати, не відвідуючи сервісні центри МВС.
зайти в Кабінет водія;
обрати в меню «Електронні послуги» та обрати розділ «Відновлення та обмін посвідчення», натиснути кнопку «Замовити»;
обрати причину обміну чи відновлення посвідчення водія (втрата, пошкодження, закінчення терміну дії документа чи зміна персональних даних);
оберіть тип посвідчення (пластикове чи е-посвідчення);
перевірити персональні дані;
поставити підпис, який буде відображатися на посвідченні водія;
додати скан копії документі, які підтверджують зміну персональних даних;
обрати спосіб отримання (в сервісному центрі МВС або у відділенні Укрпошти чи кур’єром);
поставити цифровий підпис;
оплатити послугу;
слідкувати за статусом заявки у розділі «Мої послуги».
Орієнтовна вартість пластикового посвідчення водія без врахування банківських послуг — 572 гривні, е-посвідчення — 230 гривень. Логістичні послуги оплачуються окремо.
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