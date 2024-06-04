Як обміняти чи відновити посвідчення водія онлайн: інструкція

Українці можуть обміняти чи відновити посвідчення водія через «Кабінет водія».

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Головний сервісний центр МВС нагадав громадянам, як обміняти чи відновити посвідчення водія онлайн. Новеньке посвідчення водія на сучасному бланку можна отримати, не відвідуючи сервісні центри МВС.

Як обміняти чи відновити посвідчення водія через Кабінет водія:

зайти в Кабінет водія;

обрати в меню «Електронні послуги» та обрати розділ «Відновлення та обмін посвідчення», натиснути кнопку «Замовити»;

обрати причину обміну чи відновлення посвідчення водія (втрата, пошкодження, закінчення терміну дії документа чи зміна персональних даних);

оберіть тип посвідчення (пластикове чи е-посвідчення);

перевірити персональні дані;

поставити підпис, який буде відображатися на посвідченні водія;

додати скан копії документі, які підтверджують зміну персональних даних;

обрати спосіб отримання (в сервісному центрі МВС або у відділенні Укрпошти чи кур’єром);

поставити цифровий підпис;

оплатити послугу;

слідкувати за статусом заявки у розділі «Мої послуги».

Орієнтовна вартість пластикового посвідчення водія без врахування банківських послуг — 572 гривні, е-посвідчення — 230 гривень. Логістичні послуги оплачуються окремо.

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