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Обрано голову Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області

16:03, 4 червня 2024
Головою суду обрали Тетяну Холодову.
Обрано голову Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області
Фото: Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області
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3 червня відбулися збори суддів Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області, на порядок денний яких було винесено питання щодо обрання голови суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи. 

За результатами зборів суддів, шляхом таємного голосування, на адміністративну посаду голови Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області обрано Тетяну Холодову, строком на 3 роки, з 3 червня 2024 року по 2 червня 2027 року.

Раніше ми писали, що обрано голову Заводського районного суду Дніпродзержинська. 

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Ще обрано голову Шацького районного суду Волинської області.

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