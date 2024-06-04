З червня пацієнтів з гострими кишковими інфекціями перевірятимуть на холеру – МОЗ

Без належного лікування холера може призвести до зневоднення та смерті.

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З червня в Україні починається посилений епідемічний нагляд за холерою. У важких або складних випадках гострих кишкових інфекцій будуть додатково проводитися лабораторні дослідження, зокрема на холеру, щоб запобігти поширенню захворювання в літній сезон. Про це повідомив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, пишуть у МОЗ.

Безперервний епідеміологічний нагляд за холерою триває впродовж року, а з 1 червня до 1 жовтня починається посилений епідемічний сезон спостереження за цією хворобою. Для цього Центри контролю та профілактики хвороб в областях оснащені спеціалізованим лабораторним обладнанням та реагентами. Кожен випадок гострої кишкової інфекції з тяжким перебігом підлягає окремому лабораторному дослідженню.

Окрім обстеження хворих з підозрою на холеру, фахівці проводять дослідження зразків довкілля: моніторинг проб води, стічних вод, прісної та морської води.

У МОЗ зазначають, що у 2023 році під час посиленого сезону епіднагляду за холерою на території України підозри на захворювання фіксували у Запорізькій та Чернігівській областях. Після епідемічного розслідування та розширених лабораторних досліджень вони не підтвердилися.

Холера — це гостра діарейна інфекція, що виникає після вживання харчових продуктів або води, заражених бактерією Vibrio cholerae О1 або О139. Холера передається фекально-оральним шляхом від людини до людини, частіше у разі вживання забрудненої води, овочів, фруктів, під час купання у відкритих водоймах, а також через їжу і побутові контакти. Без належного лікування холера може призвести до зневоднення та смерті.

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