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С июня пациентов с острыми кишечными инфекциями будут проверять на холеру – Минздрав

18:03, 4 июня 2024
Без надлежащего лечения холера может привести к обезвоживанию и смерти.
С июня пациентов с острыми кишечными инфекциями будут проверять на холеру – Минздрав
Источник фото: Freepik
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С июня в Украине начинается усиленный эпидемический надзор за холерой. В тяжелых или сложных случаях острых кишечных инфекций будут дополнительно проводиться лабораторные исследования, в частности холеру, чтобы предотвратить распространение заболевания в летний сезон. Об этом сообщил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, пишут в Минздраве.

Непрерывное эпидемиологическое наблюдение за холерой идет в течение года, а с 1 июня по 1 октября начинается усиленный эпидемический сезон наблюдения за этой болезнью. Для этого Центры контроля и профилактики заболеваний в областях оснащены специализированным лабораторным оборудованием и реагентами. Каждый случай острой кишечной инфекции с тяжелым течением подлежит отдельному лабораторному исследованию.

Кроме обследования больных с подозрением на холеру, специалисты проводят исследование образцов окружающей среды: мониторинг проб воды, сточных вод, пресной и морской воды.

В Минздраве отмечают, что в 2023 году во время усиленного сезона эпиднадзора за холерой на территории Украины подозрения на заболевание фиксировали в Запорожской и Черниговской областях. После эпидемического расследования и расширенных лабораторных исследований они не подтвердились.

Холера – это острая диарейная инфекция, возникающая после употребления пищевых продуктов или воды, зараженных бактерией Vibrio cholerae О1 или О139. Холера передается фекально-оральным путем от человека к человеку, чаще при употреблении загрязненной воды, овощей, фруктов, во время купания в открытых водоемах, а также через еду и бытовые контакты. Без надлежащего лечения холера может привести к обезвоживанию и смерти.

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