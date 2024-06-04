ВСП отстранил от осуществления правосудия судью Верхнеднепровского райсуда Днепропетровской области

Судья подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 368 УК Украины, а именно получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды для себя и для третьего лица.

В понедельник, 3 июня, Высший совет правосудия временно до 29 июня отстранил от осуществления правосудия судью Верхнеднепровского районного суда Днепропетровской области в связи с привлечением к уголовной ответственности. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Решение принято по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства заместителя Генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко.

Судья подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 368 УК Украины, а именно получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды для себя и для третьего лица, за совершение таким должностным лицом в интересах лица, предоставляющего неправомерную выгоду и интересах третьего лица действий с использованием предоставленной ему власти.

Отстранение судей от осуществления правосудия обусловлено рисками, которые заключаются в возможном противоправном препятствовании уголовному производству, в частности, уничтожению или подлогу вещей и документов, имеющих существенное значение для досудебного расследования, незаконном воздействии на свидетелей и других участников уголовного производства.

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