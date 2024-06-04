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ВРП відсторонила від здійснення правосуддя суддю Верхньодніпровського райсуду Дніпропетровської області

12:44, 4 червня 2024
Суддя підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 368 КК України, а саме одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе та для третьої особи.
ВРП відсторонила від здійснення правосуддя суддю Верхньодніпровського райсуду Дніпропетровської області
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У понеділок, 3 червня, Вища рада правосуддя тимчасово, до 29 червня, відсторонила від здійснення правосуддя суддю Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Рішення прийнято за результатами розгляду відповідного клопотання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.

Суддя підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 368 КК України, а саме одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе та для третьої особи, за вчинення такою службовою особою в інтересах особи, яка надає неправомірну вигоду та в інтересах третьої особи дій з використанням наданої їй влади.

Відсторонення суддів від здійснення правосуддя обумовлено ризиками, які полягають у можливому протиправному перешкоджанні кримінальному провадженню, зокрема, знищенні або підробленні речей і документів, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконному впливі на свідків та інших учасників кримінального провадження.

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