Практика судов
  1. Суд инфо

Избран председатель Могилев-Подольского горрайонного суда Винницкой области

16:03, 4 июня 2024
Председателем суда избрали Татьяну Холодову.
Избран председатель Могилев-Подольского горрайонного суда Винницкой области
Фото: Могилев-Подольский горрайонный суд Винницкой области
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

3 июня состоялось собрание судей Могилев-Подольского горрайонного суда Винницкой области, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

По результатам собрания судей, путем тайного голосования, на административную должность председателя Могилев-Подольского горрайонного суда Винницкой области избрана Татьяна Холодова, сроком на 3 года, с 3 июня 2024 года по 2 июня 2027 года.

Ранее мы писали, что избран председатель Заводского районного суда Днепродзержинска.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Еще избран председатель Шацкого районного суда Волынской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Я не готов поддержать НАТОвизацию Украины» – Джо Байден дал интервью Time

Президент США Джо Байден объяснил свое отношение к членству Украины в НАТО и как видит мир в Украине.

Верховная Рада поддержала повышение цен на горючее

Депутаты проголосовали в первом чтении за законопроект о повышении акциза на горючее.

Цены на обычные сигареты вырастут – парламент одобрил законопроект

В 2025 году акциз на сигареты вырастет на 23%.

Судья сообщила в Высший совет правосудия о том, что материалы ее судейского досье стали доступны постороннему лицу

В Черкассах участник судебного процесса попыталась создать конфликт интересов.

Кабмин одобрил Матрицу реформ и порядок проверки выполнения Украиной обязательств перед международными партнерами – можно будет следить за реформами онлайн

В реальном времени можно будет увидеть ход выполнения Украиной обязательств перед донорами по антикоррупционной политике, реформе правоохранительных органов, судебной реформе.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Нінель Маринчак
    Нінель Маринчак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Балась
    Тетяна Балась
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Світлана Корой
    Світлана Корой
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олеся Чудак
    Олеся Чудак
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва