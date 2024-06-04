Избран председатель Могилев-Подольского горрайонного суда Винницкой области

Председателем суда избрали Татьяну Холодову.

Фото: Могилев-Подольский горрайонный суд Винницкой области

3 июня состоялось собрание судей Могилев-Подольского горрайонного суда Винницкой области, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

По результатам собрания судей, путем тайного голосования, на административную должность председателя Могилев-Подольского горрайонного суда Винницкой области избрана Татьяна Холодова, сроком на 3 года, с 3 июня 2024 года по 2 июня 2027 года.

Ранее мы писали, что избран председатель Заводского районного суда Днепродзержинска.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Еще избран председатель Шацкого районного суда Волынской области.

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