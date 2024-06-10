Сильно избил и не пускал домой: в Киевской области осудили мужчину за домашнее насилие

Мужчина в состоянии опьянения начал конфликтовать с сожительницей, а затем избил ее кулаками.

В Киевской области осудили мужчину за совершение домашнего насилия в отношении своей сожительницы. Об этом сообщает Бориспольский горрайонный суд.

Суд установил, что ранее обвиняемый мужчина неоднократно был привлечен к административной ответственности за совершение домашнего насилия по ч. ч. 1, 2 ст. 173-2 КУоАП в отношении своей сожительницы, с которой он проживает совместно.

Так, 17 сентября 2023 года примерно в 17.00, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в доме по месту своего жительства, куда они недавно переехали вместе с сожительницей, устроил с ней конфликт и начал оскорблять ее нецензурными словами, затем нанес два удары кулаком по спине потерпевшей. От ударов потерпевшая почувствовала сильную боль и вышла из дома во двор, чтобы вызвать полицию. В этот момент обвиняемый закрыл изнутри входную дверь и не пускал потерпевшую в дом.

Таким образом, он обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 126-1 УК Украины (домашнее насилие).

Фигурант признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 126-1 УК Украины и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.

На основании ст. 75 УК Украины, гражданин освобожден от основного наказания в виде ограничения свободы и ему назначен испытательный срок продолжительностью 1 год.

На него возложены обязанности, предусмотренные ст. 76 УК Украины: периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы.

К фигуранту применены ограничительные меры и он направлен для прохождения программы для обидчиков, сроком 3 месяца в орган местного самоуправления (дело № 359/10188/23).

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