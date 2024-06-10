Жара и кратковременные дожди: какая погода ждет украинцев

В Киеве возможен дождь и грозы 11 июня.

В Украине во вторник, 11 июня, ожидается жара. В большинстве регионов, кроме востока и юго-востока - кратковременные дожди и грозы, а в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью в большинстве областей – +15-20°; днем +25-30°, на юге и востоке страны до +34°, в западных областях +21-26°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

В Киеве возможен дождь, грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +18-20 °, днем ​​+26-28 °.

12 июня тоже прогнозируют кратковременные дожди и грозы, в северных и большинстве центральных областей местами значительные дожди (ночью в юго-восточной части - без осадков).

Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с, при грозах порывистый. Температура в западных областях ночью +11-16 °, днем ​​+18-23 °; на остальной территории ночью 14-19°, днем ​​20-25°, в южных и восточных областях +28-33°.

В Киеве пройдут дожди, возможны грозы. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью 16-18°, днем ​​22-24°.

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