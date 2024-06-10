Спека та короткочасні дощі: яка погода чекає на українців

У Києві можливий дощ та грози 11 червня.

В Україні у вівторок, 11 червня, очікується спека. В більшості регіонів, крім сходу й південного сходу, - короткочасні дощі й грози, а в окремих районах - град і шквали 15-20 м/с. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі в більшості областей - +15-20°; удень +25-30°, на півдні й сході країни до +34°, у західних областях +21-26°. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

У Києві можливий дощ, грози. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +18-20°, удень +26-28°.

12 червня теж прогнозують короткочасні дощі й грози, у північних і більшості центральних областей місцями значні дощі (вночі в південно-східній частині- без опадів).

Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с, під час гроз поривчастий. Температура в західних областях уночі +11-16°, удень +18-23°; на решті території вночі _14-19°, удень 20-25°, у південних і східних областях +28-33°.

У Києві пройдуть дощі, можливі грози. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с, під час гроз поривчастий. Температура вночі 16-18°, удень 22-24°.

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